Актрису, яка виконала роль Нігяр, звуть Філіз Ахмет. Їй зараз 41 рік.

Турецька актриса Філіз Ахмет стала відомою на весь світ завдяки ролі в популярному турецькому серіалі "Величне століття". Якщо проаналізувати профіль актриси в Instagram, то можна зрозуміти, що зі своєю героїнею у неї мало спільного.

Нігяр-калфа - це одна з найбільш неоднозначних героїнь серіалу. Телеглядачі їй то співпереживали, то вважали, що вона отримала по заслугах. Згідно з сюжетом, Нігяр-калфа керувала гаремом Топкапи. Вона завжди одягалася в сукні, які були модними за часів Османської імперії. Попри те, що Нігяр не мала величного титулу, її вбрання все одно були пишними і красивими.

Філіз Ахмет зараз

Судячи з фотографій зірки в блозі, вона не любить зайвого пафосу і блиску. Їй до душі зручний одяг без надмірностей.

Відео дня

Філіз Ахмет, яку впізнають у багатьох країнах світу, не соромиться відвідувати громадські місця в джинсах і без макіяжу.

При цьому багато користувачів соцмереж роблять їй компліменти щодо зовнішності і стилю.

Нагадаємо, названо найбільш красиві сукні Хюррем з "Величного століття".

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