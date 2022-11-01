Турецька актриса Філіз Ахмет стала відомою на весь світ завдяки ролі в популярному турецькому серіалі "Величне століття". Якщо проаналізувати профіль актриси в Instagram, то можна зрозуміти, що зі своєю героїнею у неї мало спільного.
Нігяр-калфа - це одна з найбільш неоднозначних героїнь серіалу. Телеглядачі їй то співпереживали, то вважали, що вона отримала по заслугах. Згідно з сюжетом, Нігяр-калфа керувала гаремом Топкапи. Вона завжди одягалася в сукні, які були модними за часів Османської імперії. Попри те, що Нігяр не мала величного титулу, її вбрання все одно були пишними і красивими.
Філіз Ахмет зараз
Судячи з фотографій зірки в блозі, вона не любить зайвого пафосу і блиску. Їй до душі зручний одяг без надмірностей.
Філіз Ахмет, яку впізнають у багатьох країнах світу, не соромиться відвідувати громадські місця в джинсах і без макіяжу.
При цьому багато користувачів соцмереж роблять їй компліменти щодо зовнішності і стилю.
Нагадаємо, названо найбільш красиві сукні Хюррем з "Величного століття".