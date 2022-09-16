Відомо, що серіал "Величне століття" витратив на шикарні костюми величезну частину свого бюджету.

Для серіалу "Величне століття" виготовили 1950 костюмів. З них 200 - тільки для Султана Сулеймана. Відомо, що, щоб передати дух того часу, який відображено в серіалі, всі наряди намагалися створити максимально наближеними до реального одягу того століття.

Шили сукні та костюми з дорогих італійських тканин - Valentino, Christian Dior, Dolce&Gabbana. Вартість приголомшувала - тканина обходилася проекту близько 3 тисяч євро за метр! Всього художники використовували 15 тисяч метрів тканини.

Відео дня

Глядачі всіх країн, де показували "Величне століття" (а переклали і транслювали його в майже 60 країнах), захоплювалися бездоганним образом головної героїні - Хюррем Сулатн. УНІАН згадує кілька її найрозкішніших нарядів.

Один з найвідоміших образів Хюррем - це її плаття нефритового кольору, розшите золотом. Саме в цьому вбранні її зобразили на всіх постерах і заставках до турецького серіалу. У ньому вона з'являлася неодноразово і в кадрі.

До слова, якщо проаналізувати всі її вбрання, то можна зробити висновок, що у неї було дуже багато суконь зеленого кольору і відтінків з цієї палітри. Вся справа в тому, що цей колір відмінно поєднується з її яскравими рудим волоссям.

Вийшовши заміж за Сулеймана, Хюррем вирішує замовити корону, яка б відображала всю глибину її могутності.

Коли Султан Сулейман представив свою дружину вже в ролі султанші, вона з'явилася жовтій сукні і коричневій накидці. Накидка була прикрашена масивними золотими гудзиками, а рукава були розшиті золотими нитками.

Сцена, де Хюррем плаче на підлозі через те, що її відправляють в старий замок і дозволяють забрати з собою тільки дочку. Тут Хюррем одягнена в сукню сливового кольору. У неї на передпліччі рукава такі ж, як і сама сукня, а від ліктя - шифонові прозорі вставки.

Відомо, що для створення однієї сукні йшло близько 16 метрів тканини.

Нагадаємо, раніше ми писали як змінилася Хюррем Султан за 10 років.

Вас також можуть зацікавити новини: