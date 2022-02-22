Зоряна пара Настя Каменських і Потап полетіла до Іспанії. З собою артисти прихопили мам.
Про це стало відомо ІР мікроблогу Насті в Instagram.
Так, артистка опублікувала перші знімки з іспанських канікул. Настя показала, як з чоловіком, свекрухою і мамою проводила час в одному з кафе Мадрида.
Для відпустки в Іспанії Каменських вибрала чорні штани, куртку, зав'язала волосся в гульку. Гуляла зірка по Мадриду без макіяжу.
Крім того, дружина Потапа опублікувала фото, зроблене в Мадриді, і написала, що відвідати це місто - її давня мрія.
"Давно я чекала і планувала по хвилинах цю поїздку. Все заради того, щоб втілювати в життя давно запланований to-do list. Найближчим часом готую для вас багато цікавого", - поділилася співачка.
Однак не всі фанати однозначно оцінили рішення Насті і Олексія виїхати, особливо, у світлі подій на політичній арені між Україною і Росією.
"Як вчасно! Сподіваюся, ви назад тоді і не збираєтеся", "Ой, як вчасно у вас відпустку, прям ви не збиралися бігти", " а ви, як то кажуть, вбороняйте тут Україну, а ми до Європи, так, Настя?", "Тільки кипиш, якщо є бабки, треба валити", - написали в коментарях до фотографії Насті в Instagram.
Нагадаємо, Каменських у шортиках зачарувала фанів яскравими фото з відпочинку.