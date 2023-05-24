На місце поховання артиста принесли квіти.

Нещодавно в соцмережах почали активно обговорювати стан могили танцюриста Григорія Чапкіса. Волонтер Максим Левченко в TikTok опублікував відео, записане на Байковому кладовищі в Києві - там покоїться танцюрист. На кадрах було видно, що за могилою ніхто не доглядає - звідти навіть не прибрали зів'ялі квіти.

ТСН показав, який вигля має могила сьогодні. Так, з надгробка прибрали вінок і дерев'яну конструкцію з вишитим рушником. Пам'ятника там як і раніше немає, але з'явилися штучні квіти.

Дочка артиста Лілія Чапкіс розповіла, що пам'ятник хореографу повинні встановити найближчим часом.

Відео дня

"У нас вже готовий проект пам'ятника батькові. Раніше не починали роботи, бо було холодно. Проект розроблявся ретельно і довго, ми очікували його закінчення десять місяців. Також потрібно було домовитися з робітниками. Процес триває, ми не спимо. Єдине, що ми за кордоном і, на жаль, приїхати до Києва не можемо, а у Григорія Миколайовича в місті нікого не залишилося - ні родичів, ні друзів", - цитує ТСН Лілію Чапкіс.

Що сталося з могилою Чапкіса

Нещодавно УНІАН писав, що в мережі показали могилу легендарного танцюриста Григорія Чапкіса. Майже через два роки після його смерті місце поховання виглядало недоглянутим. Там не було пам'ятника, лежали зів'ялі квіти.

Це дуже обурило фанатів. У коментарях засуджували родичів Чапкіса, які нібито не шанують пам'ять, але були і ті, хто нагадав, що вже понад рік триває повномасштабна війна, тому у людей може просто не бути можливості приїхати в Україну.

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