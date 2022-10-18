Ведучий 1+1, у будинок якого влучив дрон-камікадзе, подякував українцям за підтримку і закликав допомагати ЗСУ.

Ведучий "Сніданок з 1+1" та продюсер "Твій вечір" Єгор Гордєєв, будинок якого постраждав цього понеділка, 17 жовтня, від російського ранкового терору іранськими дронами, в центрі столиці, звернувся до українців.

Внаслідок влучання дрона-камікадзе в будівлю у Шевченківському районі загинуло 5 людей (станом на 12:00, 18.10). Пошуково-рятувальні роботи на місті тривають. Будинок ведучого знаходився впритул до зруйнованого, тож і його будівля зазнала значних пошкоджень.

Фотографіями з місця подій Єгор майже одразу поділився у своїх соцмережах, а також розповів деталі своїй колезі, Соломії Вітвіцькій у ТСН в Єдиному марафоні новин. За словами Єгора, в його будинку виникла велика тріщина та у майже всіх квартирах повибивало шибки.

Відео дня

Наступного дня ведучий звернувся до своїх підписників у соцмережах, записавши відеозвернення на тлі постраждалого будинку:

"За моєю спиною досі тривають відновлювальні роботи. Жилянська буде ще кілька днів перекрита. Кажуть, що впораються за день-два, але там як обставини вже будуть. З приводу мого будинку, який стіна в стіну фактично з тим, у який влучили - там зараз намагаються зрозуміти, що буде після ударної хвилі. Там різні прогнози. Навіть думати про це не хочу. Це буде завтра. Скло поміняю, це буде завтра. Стелю я і так хотів міняти, це буде завтра", - каже Єгор.

Також телеведучий подякував українцям за підтримку й емпатію та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу спускатися в укриття:

"Сьогодні я хочу сказати вам спасибі. Тому що ту кількість тепла, яку отримала вчора вся моя родина, які живі та здорові - і Платон, і Джум теж (кіт і пес Єгора). Знаєте, це просто важко переоцінити. Всі, хто писали мені - люди, з якими перетиналися нещодавно, давно, дотично, в іншому житті. Я вам страшенно вдячний! Мені хочеться, щоб це тепло збереглось з нами надовго".

Як зазначив Гордеев, йому зараз не потрібна допомога. Втім він закликає підтримувати ЗСУ, якщо є така змога.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна зазнала нових ударів. росіяни вдарили по Київщині, Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Харківщині та інших регіонах. Як закликає Єгор, щоб швидше наблизити нашу перемогу - треба підтримувати ЗСУ! Зробити це, можна долучившись до благодійного збору від вокального проєкту "Голос країни", фонду "Повернись живим" та благодійної платформи dobro.ua - "Твій голос на засоби аеророзвідки". Мета - зібрати 3 млн гривень на важливу закупку для бригади на передову - квадрокоптера та 17 дронів. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням (і навіть у крипті) або відправивши SMS з будь-яких операторів на благодійний номер 88007.

Вас також можуть зацікавити новини: