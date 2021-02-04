Доньці актриси і її чоловіка, продюсера Пола Андресона виповнився рік.

Голлівудська акторка Мілла Йовович опублікувала в Instagram свіжі знімки зі своєю наймолодшою донькою Ошин Ларк Елліот.

Читайте такожАкторка Мілла Йовович показала фото двох молодших доньокДоньці актриси і її чоловіка, продюсера Пола Андресона виповнився рік. З цього приводу зіркова мама виклала в Інстаграм декілька знімків зі святкування.

"Вечірка1-го дня народження Ошин! Наш маленький батербол вбрався, і моя подруга @glenwyn зробила для неї приголомшливий п"розбивний торт", тому що на відміну від моїх двох інших дітей, я вирішила не мати повністю "цукрової" версії і хотіла чогось здоровішого та домашнього. Дивно, але Оші вирішила бути леді і не розбити торт. Вона майже не чіпала його. Можливо, слід було піти версією з цукром", - підписала знімки зіркова мама, поставивши смайли.

Акторка вбрала ыменинницю в ошатну сукню і зав'язала бантик.

Підписники Йвович засипали її привітаннями та відзначили неймовірну схожість усіх доньок акторки.

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Автор: Ірина Погоріла