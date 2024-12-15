Дружина відомого українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко поділилася своїми враженнями від перших 10 місяців материнства. Вона зізналася, що цей період був сповнений не лише радістю, але й несподіваними труднощами, зокрема, у вигляді непроханих порад від всезнаючих знайомих та незнайомих людей.
"Що мене найбільше дивує за майже 10 місяців материнства – це люди, які насипають поради у стилі: я така класна і розумна, тому зараз буду це демонструвати і знецінювати твій досвід, бо ти не тямиш так класно, як я, а я молодець. Це не стосується порад, які коректні, доречні і з турботою. Бо такі і тут, і від подруг я теж отримую. Таким чином багато корисних лайфхаків з'явилося", - пояснила Юлія у своєму Instagram.
Юлія розповіла, що її часто критикують за те, що вона привчила сина Оскара до режиму, або ж навпаки, за те, що вона занадто перевантажена вихованням.
Дружина співака також висловилася про жертовність заради дитини, яка, на її думку, є застарілим підходом. Вона вважає, що сучасні мами мають право на власний час та простір, і не повинні загинатися від втоми, доводячи свою героїчність.
"Найдивовижніше для мене – це коли формат загнутися і впасти від втоми люди трактують як побутовий героїзм, невідʼємну складову материнства і на крилах цих досягнень летять і ср*ти зверху на тих, хто обрав варіант не загинатися. І так ясно, що перший рік життя дитини – це навантаження. Тим більше, якщо материнство поєднується з купою іншого важливого функціоналу. Тому все решта – по мірі сил і часу. Раніше так було, бо була безвихідь і мусили справлятися та виживати. І молодці, що справилися. Але сьогодні, якщо це не критичні обставини, яка в цьому потреба?" - розповіла Бакуменко.
Юлія закликала всіх бути більш толерантними та поважно ставитися до різних підходів до материнства.
Вона наголосила, що головне — це любов до дитини та бажання створити для неї найкращі умови для розвитку.
Нагадаємо, Віталій Козловський вперше показав тещу та публічно звернувся до неї.