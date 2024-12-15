Юлія розповіла, що іноді її дивують безглузді поради.

Дружина відомого українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко поділилася своїми враженнями від перших 10 місяців материнства. Вона зізналася, що цей період був сповнений не лише радістю, але й несподіваними труднощами, зокрема, у вигляді непроханих порад від всезнаючих знайомих та незнайомих людей.

"Що мене найбільше дивує за майже 10 місяців материнства – це люди, які насипають поради у стилі: я така класна і розумна, тому зараз буду це демонструвати і знецінювати твій досвід, бо ти не тямиш так класно, як я, а я молодець. Це не стосується порад, які коректні, доречні і з турботою. Бо такі і тут, і від подруг я теж отримую. Таким чином багато корисних лайфхаків з'явилося", - пояснила Юлія у своєму Instagram.

Юлія розповіла, що її часто критикують за те, що вона привчила сина Оскара до режиму, або ж навпаки, за те, що вона занадто перевантажена вихованням.

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Дружина співака також висловилася про жертовність заради дитини, яка, на її думку, є застарілим підходом. Вона вважає, що сучасні мами мають право на власний час та простір, і не повинні загинатися від втоми, доводячи свою героїчність.

"Найдивовижніше для мене – це коли формат загнутися і впасти від втоми люди трактують як побутовий героїзм, невідʼємну складову материнства і на крилах цих досягнень летять і ср*ти зверху на тих, хто обрав варіант не загинатися. І так ясно, що перший рік життя дитини – це навантаження. Тим більше, якщо материнство поєднується з купою іншого важливого функціоналу. Тому все решта – по мірі сил і часу. Раніше так було, бо була безвихідь і мусили справлятися та виживати. І молодці, що справилися. Але сьогодні, якщо це не критичні обставини, яка в цьому потреба?" - розповіла Бакуменко.

Юлія закликала всіх бути більш толерантними та поважно ставитися до різних підходів до материнства.

Вона наголосила, що головне — це любов до дитини та бажання створити для неї найкращі умови для розвитку.

Нагадаємо, Віталій Козловський вперше показав тещу та публічно звернувся до неї.

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