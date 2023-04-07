Раніше шоумен вже кілька разів говорив у пресі про те, що вони з дружиною розглядають варіант взяти в сім'ю дитину, яка залишилася без батьків через війну.

Український шоумен Юрій Горбунов прокоментував можливе усиновлення дитини. Раніше вони з Катериною Осадчою вже ділилися своїми планами про розширення сімейства, проте вирішили не приймати поспішних рішень і все ретельно обміркувати.

Зараз актор і телеведучий сказав, що питання не відкладено в довгий ящик. Більше того, їхній старший син Іван не проти цієї ідеї.

"Ось я питаю у Івана, хотів би він, щоб у нас ще був хлопчик чи дівчинка. Він каже, що хотів. Адже тут важливо, як твої діти до цього ставляться", - розповів Горбунов в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Зазначимо, поки що зіркова пара не приступила до процесу усиновлення, оскільки закон України не дозволяє зробити це під час війни в країні.

Нагадаємо, у 2021 році журналістка та ведуча "Світського життя" Катерина Осадча стала мамою втретє - у неї народився син Данило. Це друга спільна дитина з Юрієм Горбуновим. Також від першого шлюбу у Катерини є ще дорослий син Ілля Поліщук.

Раніше телеведучі Тимур Мірошниченко і Григорій Решетнік також ділилися, що хотіли б після війни подарувати сім'ю дитині, яка залишилася без батьків через російське вторгнення.

Нагадаємо, Горбунов розповів, що Влад Яма більше не повернеться в Україну.

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