А ви знали, що Дженніфер Лопес не було де жити?

Якщо подивитися на голлівудських зірок, то складається враження, що вони завжди жили в розкоші. Але це далеко не так. Комусь із них доводилося ночувати в притулку для бездомних, бо власного житла у них не було і навіть грошей на оренду їм не вистачало.

Дженніфер Лопес

З юнацтва Лопес мріяла бути зіркою Голлівуду. Але батьки таке її прагнення не підтримали. Оскільки Лопес не з боязкого десятка, вона вирішила все залишити і кинутися назустріч своїй мрії. Приїхавши до Голлівуду, вона почала працювати танцівницею. Грошей на оренду житла не було, тому вона спала на софі в танцювальній студії.

Роуз Макгоуен

У зірки серіалу "Всі жінки - відьми" був непростий час. Якось вона втекла з дому, зв'язалася з поганою компанією і почала вживати наркотики. Все посилилося до того, що їй доводилося ночувати на вулиці. У таких поневіряннях вона провела цілий рік.

Хеллі Беррі

Коли актриса Хеллі Беррі починала свою кар'єру, у неї грошей ледь вистачало на їжу. Що можна говорити про оренду житла? Але вона так хотіла домогтися успіху, що була готова на будь-які жертви. Якийсь час їй довелося жити в притулку для бездомних.

Джим Керрі

Ще в дитинстві Джим Керрі дізнався, що таке злидні. Довгий час він з батьками жив в автобусі. Також бувало й таке, що йому доводилося ночувати на вулиці.

Деніел Крейг

Це зараз Деніел Крейг мегапопулярний актор, а колись йому доводилося спати на лавочках в парку. У нього був важкий шлях до успіху, але він домігся своєї мрії.

Вас також можуть зацікавити новини: