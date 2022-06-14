Якщо подивитися на голлівудських зірок, то складається враження, що вони завжди жили в розкоші. Але це далеко не так. Комусь із них доводилося ночувати в притулку для бездомних, бо власного житла у них не було і навіть грошей на оренду їм не вистачало.
Дженніфер Лопес
З юнацтва Лопес мріяла бути зіркою Голлівуду. Але батьки таке її прагнення не підтримали. Оскільки Лопес не з боязкого десятка, вона вирішила все залишити і кинутися назустріч своїй мрії. Приїхавши до Голлівуду, вона почала працювати танцівницею. Грошей на оренду житла не було, тому вона спала на софі в танцювальній студії.
Роуз Макгоуен
У зірки серіалу "Всі жінки - відьми" був непростий час. Якось вона втекла з дому, зв'язалася з поганою компанією і почала вживати наркотики. Все посилилося до того, що їй доводилося ночувати на вулиці. У таких поневіряннях вона провела цілий рік.
Хеллі Беррі
Коли актриса Хеллі Беррі починала свою кар'єру, у неї грошей ледь вистачало на їжу. Що можна говорити про оренду житла? Але вона так хотіла домогтися успіху, що була готова на будь-які жертви. Якийсь час їй довелося жити в притулку для бездомних.
Джим Керрі
Ще в дитинстві Джим Керрі дізнався, що таке злидні. Довгий час він з батьками жив в автобусі. Також бувало й таке, що йому доводилося ночувати на вулиці.
Деніел Крейг
Це зараз Деніел Крейг мегапопулярний актор, а колись йому доводилося спати на лавочках в парку. У нього був важкий шлях до успіху, але він домігся своєї мрії.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Євген Кошовий розсекретив особисте листування із Зеленським
- Російська порноактриса запропонувала Зеленському здатися в обмін на секс (відео)
- Дантес не приховує нові стосунки: показав поцілунок Даші Кацуріної