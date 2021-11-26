Монро зізналася, що зовсім не хоче дітей, а в чоловіках їй важливі відразу кілька якостей.

Українська співачка, блогер, артистка і травесті-діва Монро описала ідеал свого чоловіка. Виявилося, у неї немає захмарних запитів. У чоловіках Монро цінує кілька якостей.

Травесті-діва вважає, що чоловік обов'язково повинен бути веселим, бо з ним ще "на один унітаз сідати", тому людина повинна викликати симпатію і дарувати радісні емоції. Своїми думками про це вона поділилася в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Говорячи про те, яким Монро бачить ідеал свого чоловіка, вона відразу ж сказала, що їй потрібен високий партнер. Він обов'язково повинен бути вище неї. Крім цього, чоловік повинен бути щедрим, але при цьому не марнотратом.

Найголовніше, вважає Монро, з чоловіком має бути весело. Тому що якщо партнер не має почуття гумору і з ним нудно жити, то такі відносини навряд чи можна назвати хорошими. Травесті-діва жартома зазначила, що з чоловіком ще потрібно "сідати на один унітаз".

"У будинку може бути гостьовий туалет. У свій унітаз пускаєте тільки найближчих", - вказала Монро.

Також вона зізналася, що зовсім не хоче заводити дітей. Монро вважає себе чайлдфрі, але при цьому дуже добре ставиться до малюків. Її не дратує плач і крики, вона цікавиться питаннями виховання дітей і навіть читає про це книзі. За словами Монро, їй відмінно живеться в "своїй матриці", а про дітей вона навіть не думає.

Нагадаємо, раніше Монро розповіла, що написано в її паспорті. Виявляється, вона все ще носить своє "мертве ім'я".

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Автор: Віолетта Орлова