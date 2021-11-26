Також Монро чесно повідала про те, як вона прийшла до свого образу діви.

Відома українська травесті-діва Монро зізналася, яке ім'я у неї за паспортом. Вона заявила, що в документах у неї досі "мертве ім'я", але вона планує його змінити.

Про це і те, як Монро прийшла до образу діви, вона розповіла в інтерв'ю Наталії Влащенко. Виявилося, в її паспорті вказано "мертве ім'я", яке вона носила ще тоді, коли була чоловіком.

Діва зазначила, що зараз вона може офіційно поміняти ім'я і стать. Їй навіть не знадобитися робити операції. Монро можуть визнати трансгендером на офіційному рівні навіть без зміни статі, як цього раніше вимагав закон.

На митницях Монро завжди впізнають. За словами діви, у неї яскрава хода і впізнаваний голос, тому навіть чоловіче ім'я в паспорті не дає їй залишатися непоміченою. Коли Монро жила в образі чоловіка, всі називали її Олександром Федяєвим.

Також діва розповіла, як вона прийшла до свого образу і коли це сталося. Все сталося в ніч з 2 на 3 вересня, в 1999 році. Тоді Монро був 21 рік, вона навчалася в КНУ імені Шевченка за спеціальністю магістр хімії високомолекулярних сполук.

Монро вирішила спробувати себе в травесті-образі в одному з київських клубів, після чого вона вже не могла розлучитися з амплуа ефектної Діви.

Нагадаємо, раніше Монро показала, як вона виглядала у "чоловічому образі".

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Автор: Віолетта Орлова