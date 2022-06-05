Ніхто не застрахований від попадання в конфузні ситуації.

Українські зірки часто потрапляють в якісь конфузні ситуації, але, на щастя, вони не роблять з цього трагедію. Вони вміють посміятися над собою і дарують гарний настрій іншим.

Сергій Притула впав в ефірі "Хто зверху"

В одному з випусків розважальної програми "Хто зверху" під час конкурсу "Руки-ноги" Сергій Притула не втримав рівновагу і впав. На щастя, він не травмувався. І навіть не образився, коли глядачі і жіноча команда посміялися над ним.

Вікторія Смеюха ледь не загубила штани

Під час того ж конкурсу "Руки-ноги" Вікторія ледь не позбулася штанів, які трималися на досить небезпечному кріпленні. Одна штанина з неї таки спала, але благо вона не засвітила білизну в ефірі програми.

Женя Галич займався сексом у прямому ефірі

Якийсь час музикант Женя Галич працював на радіо. Під час одного з нічних ефірів до нього прийшла дівчина. Вони вирішили піддатися пристрасті і коханню, тому зайнялися сексом прямо біля мікрофона. Ось такий конфуз вийшов, але добре, що всім сподобалося.

Даша Астаф'єва спалила півбудинку

Якось Даша Астаф'єва вирішила приготувати вечерю своєму коханому. Але оскільки дівчина нечасто це практикувала, вона ледь не позбавила свого житла.

"Перше, що я зробила - вирішила приготувати вечерю, тому що чоловік їхав з відрядження. Я спалила півбудинку. Я вимила весь будинок, розклала речі, приготувала борщ, друге. І вирішила зробити сухарики для борщу, поставила їх на 14 хвилин в мікрохвильовку і пішла в душ", - сказала Даша в одному з інтерв'ю.

Ольга Сумська втратила купальник

Ольга Сумська розповіла, як одного разу на морі через сильні хвилі з неї злетів купальник. Фото цього курйозу вона оприлюднила раніше в своєму Instagram. Благо, їй вдалося його зловити.

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