Ольга Сумська, Женя Галич / колаж з фото

Українські зірки часто потрапляють в якісь конфузні ситуації, але, на щастя, вони не роблять з цього трагедію. Вони вміють посміятися над собою і дарують гарний настрій іншим.

Сергій Притула впав в ефірі "Хто зверху"

В одному з випусків розважальної програми "Хто зверху" під час конкурсу "Руки-ноги" Сергій Притула не втримав рівновагу і впав. На щастя, він не травмувався. І навіть не образився, коли глядачі і жіноча команда посміялися над ним.

Сергій Притула / Скріншот YouTube

Вікторія Смеюха ледь не загубила штани

Під час того ж конкурсу "Руки-ноги" Вікторія ледь не позбулася штанів, які трималися на досить небезпечному кріпленні. Одна штанина з неї таки спала, але благо вона не засвітила білизну в ефірі програми.

Вікторія Смеюха / Скріншот YouTube

Женя Галич займався сексом у прямому ефірі

Якийсь час музикант Женя Галич працював на радіо. Під час одного з нічних ефірів до нього прийшла дівчина. Вони вирішили піддатися пристрасті і коханню, тому зайнялися сексом прямо біля мікрофона. Ось такий конфуз вийшов, але добре, що всім сподобалося.

Женя Галич / instagram.com/jenia_galich

Даша Астаф'єва спалила півбудинку

Якось Даша Астаф'єва вирішила приготувати вечерю своєму коханому. Але оскільки дівчина нечасто це практикувала, вона ледь не позбавила свого житла. 

"Перше, що я зробила - вирішила приготувати вечерю, тому що чоловік їхав з відрядження. Я спалила півбудинку. Я вимила весь будинок, розклала речі, приготувала борщ, друге. І вирішила зробити сухарики для борщу, поставила їх на 14 хвилин в мікрохвильовку і пішла в душ", - сказала Даша в одному з інтерв'ю. 

Даша Астаф'єва і Артем Кім / соцмережі

Ольга Сумська втратила купальник

Ольга Сумська розповіла, як одного разу на морі через сильні хвилі з неї злетів купальник. Фото цього курйозу вона оприлюднила раніше в своєму Instagram. Благо, їй вдалося його зловити.

Ольга Сумська / Скріншот Instagram

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