Вона зазначила, що розплати за розв'язану ними криваву війну не уникнути.

Головна героїня серіалу "Свати" Анна Кошмал зробила у себе в Instagram-блозі пост, звернувшись до росіян. Вона обурена тим, що вони продовжують підтримувати вбивчу війну, замість того щоб робити своє життя кращим.

"Я досі не можу повірити в це безумство! Замість того щоб будувати, йти вперед, радіти життю, ростити дітей і робити життя кращим, "сусідня країна" продовжує розв'язувати найкривавішу і страшну війну 21-го століття і готова всіх убити, і своїх, і не своїх, заради божевільних амбіцій, прикритих відвертою брехнею. Мої російські колеги тим часом розповідають про "нелегкий час для спорту" і що "все буде добре". Звичайно, легше прикидатися що все ок", - написала Кошмал.

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Вона зазначила, що нічого хорошого РФ і її жителям в найближчому часі чекати не варто, а за всі вбивства і звірства гряде неминуча розплата.

"Повірте, поки ви це не зупините, нічого доброго не буде! Не будуйте ілюзій, що війна, яку розв'язала ваша країна, вас не торкнеться! Торкнеться! За вами вже йдуть! Рано чи пізно вам доведеться дуже дорого розплачуватися за підпорядкування, страх або криваві переконання!",- резюмувала Анна Кошмал.

Нагадаємо, нещодавно Кошмал відповіла, чому знімалася в "Сватах" з акторами, які підтримали анексію Криму.

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