За словами Стасі, тільки тотальний ігнор може зробити боляче Єгоровій.

Українська телеведуча Стася Ровінська розповіла про розмову зі своєю матір'ю Сніжаною Єгоровою і заявила, що її складно називати нормальною людиною.

"Після всього, що сталося, що ми сьогодні побачили... Прочитала, що написала самі знаєте хто. Розблокувала і подзвонила. Висновок... Це більше не людина, нічого людського у неї більше немає. Мені здавалося, у всьому є грань...", – написала Стася Ровінська.

Також вона додала, що єдине, чого боїться її мати - це тотального ігнору, того, що про неї забудуть. Тому Ровінська закликала забути Єгорову і заблокувати її у всіх соціальних мережах.

Нагадаємо, до 24 лютого телеведуча активно поширювала фейки про Збройні Сили України, висміювала україномовних громадян і публічно висловлювала свою підтримку діям Путіна.

Потім вона відреклася від своїх слів на підтримку Путіна після того, як в Туреччині її дітям відмовили продовжити закордонні паспорти.

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