Українська телеведуча Стася Ровінська розповіла про розмову зі своєю матір'ю Сніжаною Єгоровою і заявила, що її складно називати нормальною людиною.
"Після всього, що сталося, що ми сьогодні побачили... Прочитала, що написала самі знаєте хто. Розблокувала і подзвонила. Висновок... Це більше не людина, нічого людського у неї більше немає. Мені здавалося, у всьому є грань...", – написала Стася Ровінська.
Також вона додала, що єдине, чого боїться її мати - це тотального ігнору, того, що про неї забудуть. Тому Ровінська закликала забути Єгорову і заблокувати її у всіх соціальних мережах.
Нагадаємо, до 24 лютого телеведуча активно поширювала фейки про Збройні Сили України, висміювала україномовних громадян і публічно висловлювала свою підтримку діям Путіна.
Потім вона відреклася від своїх слів на підтримку Путіна після того, як в Туреччині її дітям відмовили продовжити закордонні паспорти.