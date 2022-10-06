Українські знаменитості продовжують вести інформаційну війну, розповідаючи світові правду про звірства російських окупантів на території України.
Цього разу вони масово публікують фотографії та відео обстрілу Запоріжжя. Так, 6 жовтня російські окупанти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі. Під завалами опинилися люди. За попередніми даними є загиблі, семеро з пораненнями різного ступеня тяжкості.
Ольга Сумська
Актриса Ольга Сумська родом із Запоріжжя, тому їй особливо боляче за це місто. У соцмережах вона написала, що російські окупанти вбили жінку, а серед постраждалих є і трирічна дитина.
"Рятувальна операція ще триває. Число постраждалих може змінюватися. Жертв могло бути набагато більше, але завдяки своєчасним і професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 потерпілого. Спасибі нашим героям-рятувальникам", - написала Сумська.
Настя Каменських
"Центр Запоріжжя. Мирні будівлі. Це тероризм", - написала співачка і додала відео, на якому рятувальники розбирають завали після ракетного удару.
Андрій Бєдняков
Телеведучий Андрій Бєдняков оприлюднив фото вибуху в Запоріжжі і зазначив, що окупанти завдали сім ракетних ударів з самого ранку. Раніше Бєдняков розповідав про те, що довгий час його близькі перебували в окупації в Маріуполі.
Олексій Потапенко
Репер і продюсер Потап також відреагував на обстріл центру Запоріжжя.
"Ви ніколи не зможете нас перемогти, а ми вас переможемо. Тому що це свята війна для кожного з нас, за кожного невинного, хто постраждав, за кожне втрачене життя. Ми вас будемо знищувати по всіх фронтах", - написав Потап.
Ектор Хіменес-Браво
Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво заявив, що Росія - це гній, це країна-терорист.
"Поки люди спали! Просто спали у себе вдома, а тепер їх шукають під завалами. Ваші діти (росіян, - УНІАН) в семи поколіннях будуть розплачуватися за все, на що ви зараз закриваєте очі або віддаєте накази", - написав Ектор.
Катя Осадча
Телеведуча Катя Осадча і зовсім побажала росіянам горіти в пеклі.
"С*ки. Горіть в пеклі, терористи", - лаконічно заявила знаменитість.
Юрій Горбунов
Телеведучий Юрій Горбунов поділяє думку своєї дружини Катерини Осадчої.
"Горіть в пеклі, сволоти. Моє Запоріжжя. Благаю Бога, щоб люди були живі", - написав Юрій.
Нагадаємо, раніше екс-суддя "Танцюють всі" Тетяна Денисова підтримала Росію.