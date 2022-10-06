Українські знаменитості розповідають світові правду про війну.

Українські знаменитості продовжують вести інформаційну війну, розповідаючи світові правду про звірства російських окупантів на території України.

Цього разу вони масово публікують фотографії та відео обстрілу Запоріжжя. Так, 6 жовтня російські окупанти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі. Під завалами опинилися люди. За попередніми даними є загиблі, семеро з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Ольга Сумська

Актриса Ольга Сумська родом із Запоріжжя, тому їй особливо боляче за це місто. У соцмережах вона написала, що російські окупанти вбили жінку, а серед постраждалих є і трирічна дитина.

Відео дня

"Рятувальна операція ще триває. Число постраждалих може змінюватися. Жертв могло бути набагато більше, але завдяки своєчасним і професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 потерпілого. Спасибі нашим героям-рятувальникам", - написала Сумська.

Настя Каменських

"Центр Запоріжжя. Мирні будівлі. Це тероризм", - написала співачка і додала відео, на якому рятувальники розбирають завали після ракетного удару.

Андрій Бєдняков

Телеведучий Андрій Бєдняков оприлюднив фото вибуху в Запоріжжі і зазначив, що окупанти завдали сім ракетних ударів з самого ранку. Раніше Бєдняков розповідав про те, що довгий час його близькі перебували в окупації в Маріуполі.

Олексій Потапенко

Репер і продюсер Потап також відреагував на обстріл центру Запоріжжя.

"Ви ніколи не зможете нас перемогти, а ми вас переможемо. Тому що це свята війна для кожного з нас, за кожного невинного, хто постраждав, за кожне втрачене життя. Ми вас будемо знищувати по всіх фронтах", - написав Потап.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво заявив, що Росія - це гній, це країна-терорист.

"Поки люди спали! Просто спали у себе вдома, а тепер їх шукають під завалами. Ваші діти (росіян, - УНІАН) в семи поколіннях будуть розплачуватися за все, на що ви зараз закриваєте очі або віддаєте накази", - написав Ектор.

Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча і зовсім побажала росіянам горіти в пеклі.

"С*ки. Горіть в пеклі, терористи", - лаконічно заявила знаменитість.

Юрій Горбунов

Телеведучий Юрій Горбунов поділяє думку своєї дружини Катерини Осадчої.

"Горіть в пеклі, сволоти. Моє Запоріжжя. Благаю Бога, щоб люди були живі", - написав Юрій.

Нагадаємо, раніше екс-суддя "Танцюють всі" Тетяна Денисова підтримала Росію.

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