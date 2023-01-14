13 січня закінчився 12-й сезон романтичного шоу. Коментатори в соціальних мережах по-різному реагують на його результат.

У фіналі шоу "Холостяк" головний герой Алекс Топольський вибирав між двома дівчатами - Сашею Мудрою і Катею Лозовіцькою. Мудру ін відпустив додому, а Катю обрав для того, щоб будувати з нею стосунки.

У соцмережах почали бурхливо обговорювати вибір Алекса. Коментатори розділилися на два табори: одні стверджують, що вболівали за Катю, але Топольський - не найкраща пара для неї, а інші переконані, що найбільше Алексу підходить саме Саша Мудра.

Тих, хто вірить в щирість почуттів Каті і Алекса, а також в те, що у них склалися щасливі відносини, - дуже мало. Розповідаємо, що ще пишуть у соціальних мережах.

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Реакція соцмереж

"Катя - найкраща і гідна учасниця проекту, тільки вона заслуговує на набагато кращого чоловіка ніж Алекс. У цьому сезоні на мою думку холостяк це - клоун"

"Я, звичайно, рада за неї, але він не гідний"

"Те, що Каті проплатили перемогу в шоу, зовсім не робить їй честі. Тепер вона розвиває свій Instagram і влаштовує там лайктайми. Цей тухлий сезон вивезли тільки конфлікти з Мудрою. А Алекс - справжнісінька свиня. Він жодного разу не попросив вибачення у дівчини, яку відпускав... Хоча б за те, що давав марну надію. Слава Богу, що ця муйня скінчилася!"

"Катя проплачена і виграла, про це всі говорять. Вони не будуть разом, вони різні. Взагалі не розумію, що Катя такого зробила, щоб залишитися"

"Не знаю як закінчилася ваша історія! Але ви дуже гарна пара, і інших варіантів у Алекса не було! Ви справжня!"

"Ну подробиці такі, що ви не разом, але я вітаю тебе. Я так переживала, що Мудра виграє. Не хотілося"

"Алекса була гідна Мудра. Катя - відмінна, але не для нього"

Холостяк-12: цікаве

Проект зняли ще до 24 лютого 2022 року і планували випустити в ефір навесні 2022 року, але почалася війна і творці відклали прем'єру на невизначений термін. Перший епізод 12-го сезону показали в ефірі наприкінці жовтня.

Серед двох десятків учасниць головний герой Алекс Топольський вибрав Сашу Мудру і Катю Лозовіцьку, які вийшли у фінал. Фінал відбувся 13 січня.

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