Російська еліта, яка раніше отримувала шалені гроші за гастролі по всьому світу, зараз обмежилася концертами в Урюпинську та інших містах РФ.

Через те, що Росія повномасштабно вторглася на територію України, на агресора наклали санкції, а виконавців, які підтримали політику Путіна, не хочуть бачити в інших країнах. Деяким і зовсім заборонили в'їзд. Через це звикли до розкоші і багатства люди втрачають свої гроші.

Яна Рудковська

Прихильниця "русского міра" продюсер Яна Рудковська звикла жити на "широку ногу". Але після того, як її підопічний Діма Білан зі своїми нехитрими піснями став менше виступати, а гастролі чоловіка-фігуриста Євгена Плющенка та їхнього сина Олександра зовсім скасували в Європі і Японії, пояси довелося затягнути.

Поліна Гагаріна

Під санкції потрапила ще одна "голубка миру". Після того, як у березні вона оскандалилася своїм виступом на концерті в Лужниках на підтримку окупації Криму, її тепер не хочуть бачити в інших країнах.

Відразу після цього уряд Естонії вніс Гагаріну в список небажаних гостей до 2027 року. У неї якраз був запланований концерт там на кінець вересня цього року.

Філіп Кіркоров

Затятому шанувальники пропутінського режиму заборонили відвідувати Естонію протягом найближчих п'яти років. МЗС Латвії і зовсім обмежило в'їзд артисту на невизначений термін. Раніше ще й Литва заборонила йому в'їзд на свою територію. Загалом, виступати він зі своїми пір'ям і стразами найближчим часом зможе хіба що в бункері у того самого.

Ольга Бузова

Телеведуча, співачка, актриса, блогер і "майстер на всі руки" Бузова також збідніла. Попит на виступи впав, тому екс-ведуча "Дому-2" знизила цінник на свої заходи. Але каже - злиднів не боїться, якщо треба - піде навіть офіціанткою працювати.

Нагадаємо, головна героїня "Сватів" Кравченко відмовилася виступати в окупованому Донецьку.

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