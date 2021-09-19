Співачці довелося викликати "швидку допомогу", бо самостійно впоратися з болем вона не могла.

Українська співачка Оля Полякова під час туру по Західній Україні відчула неймовірний біль у спині. У своєму інста-блозі вона розповіла, що їй навіть довелося викликати "швидку допомогу".

У Чернівцях співачка таки викликала лікарів, які зробили їй лідокаїнову блокаду.

"Так, друзі, вчора на концерті потягнула спину. Ось зараз доктор буде колоти мені лідокаїнову блокаду", - розповіла артистка.

Під час уколу Оля не змогла стриматися від болю і заверещала, при цьому вживаючи ненормативну лексику.

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Вперше голосно про себе Полякова заявила в 2013 році з хітом "Шлепки". Кліп на цю пісню розробляв Потап. Слідом за цим вона представила ще одну роботу - "Люли", яку на YouTube подивилося понад 6 млн осіб. Потім співачка випустила ще кілька хітів - "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно".

У лютому 2018 року співачка була визнана найкрасивішою жінкою року України за версією журналу "Viva!" 1 лютого 2019 року вийшов міні-альбом "Королева ночі". 18 листопада того ж року співачка представила пісню і відеокліп "Эй, секундочку". 21 серпня 2020 року виконавиця випустила композицію "Белый танец".

Відомо, що Оля Полякова в шлюбі з бізнесменом Вадимом Поляковим. Вони виховують двох дочок - Марію і Алісу.

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Автор: Діана Могилєвич