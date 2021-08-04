Лідія Таран, Неля Шовкопляс з командою "Здійсни мрію", завдяки благодійному розпродажу речей "Сніданок з 1+1", виконали бажання хлопчика, який змалку протистоїть хворобі слуху.

Навесні цього року на Фейсбук-сторінці "Сніданок з 1+1" проходив благодійний аукціон речей зі старої телестудії. Телеквартира готувалася до ремонту, щоб прийняти нове шоу "Твій день". Аукціон складався з 13 колекційних та практичних лотів інтер’єру: це і холодильник, і тостер, і плита, і меблі, і посуд з оригінальними сувенірами. Під час розпродажу вдалося зібрати 114 200 гривень на здійснення дитячих мрій!

Куратор проекту "Здійсни мрію" Лідія Таран організувала сюрприз та подарувала синтезатор підопічному мрійнику - Данилку Партолі з міста Шостка, у Сумській області.

У Данилка двостороння туговухість - він погано говорить і ледве чує. Хлопчик пройшов складний шлях - носіння слухових апаратів, заняття з фахівцями, важка операція. Нещодавно йому встановили аж два кохлеарних імпланти, і у його житті з’явилась музика. Данилко мріяв про свій синтезатор з мікрофоном. Завдяки благодійному розпродажу його мрія здійснилась.

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"Коли Данилко бере до рук мікрофон, то уявляє себе артистом на сцені й почувається справді щасливим! Ми знаємо, як діти зараз шаленіють від онлайн-ігор та інших Інтернет-розваг, а Данилко захопився музикою, - і це вражає! Разом з нашими телеглядачами ми подарували йому мрію - синтезатор з мікрофоном. Не дитячий інструмент, а дорослий. Синтезатор оснащений 54 клавішами та має 300 вбудованих тембрів і багату бібліотеку ритмів! Все, що треба для творчості. Тепер Данилко тішить усіх рідних, друзів, і нас своєю музикою! Хлопчик вже навчився грати та співати кілька розспівок, серед яких і популярна в усьому світі - "До-ре-мі". Дякую усім, хто долучився", - сказала Лідія Таран.

Неля Шовкопляс, ведуча "Сніданок з 1+1" та волонтерка "Здійсни мрію" передала відеопривіт хлопчику. У відео телезірка дала настанову мрійнику не втрачати віри в себе, свої цілі, добрих людей навколо та захоплюватися життям!

Данилко рідко і складно вимовляє слова, але тут на емоціях вигукував "Дякую!".

За зібрані кошти також здійснили мрію Аліни Николенко із Запоріжжя, прямо у її день народження. Аліна має ваду серця та хворобу легенів, і здебільшого змушена перебувати вдома на кисневій терапії. Коштом перших зібраних грошей з розпродажу куратори проекту подарували Алінці новий IPad зі спеціальним сенсорним олівцем та навчальні курси. Алінка вирішила у майбутньому стати графічною художницею.

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Автор: Діана Могилєвич