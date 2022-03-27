У Путіна підозрюють психічні розлади.

Президент Російської Федерації Володимир Путін 24 лютого підло розв'язав повномасштабну війну на території незалежної і сильної України. Він віддає злочинні накази армії вбивати мирне населення нашої країни, а також бомбити інфраструктуру, житлові будинки, школи і садки, лікарні та пологові будинки.

У мережі підозрюють, що у Путіна психічний розлад, бо адекватна людина не може піти на масові вбивства людей заради своєї мети.

Здоров'я Путіна: що відомо

Нещодавно російський опозиціонер, екс-депутат Держдуми Дмитро Гудков заявив, що здоров'я Володимира Путіна погіршилося ще в 2020 році. За його словами, це почали помічати наближені до нього люди. При цьому він додав, що сучасна медицина може допомогти домогтися ремісії.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов раніше зазначав, що психічне здоров'я "фюрера" не в порядку.

Питання про самопочуття президента РФ обговорювалося і на брифінгу в США, де головною темою було вторгнення Росії в Україну. Так, в ході обговорень виникали питання про психічний стан Путіна, але представники адміністрації не дали виразних відповідей, повідомляють американські ЗМІ.

Втім, радянський розвідник, майор КДБ і за сумісництвом однокурсник Путіна Юрій Швець певен, що президент Росії хворіє на рак. Про це він неодноразово говорив. А також подейкують, що онкологію "фюрер" лікував стероїдами.

Психічне здоров'я Путіна: думка фахівців

Через те, що психічне здоров'я "фюрера" - одна з найбільш обговорюваних зараз тем, фахівці активно беруться це коментувати.

Лікар-психіатр першої категорії Марина Шелуденко в коментарі "Інформатору" розповіла, що Путін страждає параноїдальною психопатією. Про це свідчать тьмяний погляд, напружений лоб, натягнута посмішка, відсутність міміки (і справа не в ботоксі), практично повна відсутність руху головою. Також фахівці відзначають, що президент РФ під час своїх виступів говорить маячню, а це також "сигнал" про психічний розлад.

Відзначимо, що в мережі ходять чутки про те, що Путін помре найближчим часом. Такої думки дотримуються астрологи і ряд інших знаменитих особистостей.

Наприклад, український поет Юрій Рибчинський впевнений, що жити Путіну залишилося недовго, а після смерті його ім'я буде прокляте у всьому цивілізованому світі.

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