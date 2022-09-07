Вона закликала Уотерса просити миру у президента РФ, а не в України.

Раніше британський музикант, екс-учасник гурту Pink Floyd Роджер Уотерс написав листа першій леді України Олені Зеленській у дусі російської пропаганди.

Він заявив, що постачання Заходом зброї українській армії не скоротить тривалість війни. Таким чином він висловив підтримку злочинному режиму Кремля і диктатору Володимиру Путіну.

Але Зеленська знайшла, що йому відповісти. Вона закликала Уотерса просити миру у президента РФ, а не в України.

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"Це Росія вторглася в Україну, руйнує міста і вбиває мирних жителів. Українці захищають свою землю і майбутнє своїх дітей. Якщо ми здамося - нас завтра не буде. Якщо Росія здасться, війна закінчиться. Роджере Уотерсе, краще проси миру у президента РФ. А не в України", - написала перша леді в Twitter.

Нагадаємо, нинішній склад гурту Pink Floyd повністю підтримує у війні Україну. Музиканти навіть записали спільний трек з Андрієм Хливнюком "Hey Hey Rise Up".

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