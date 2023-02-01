Президент України Володимир Зеленський нещодавно відзначив своє 45-річчя. Після дня народження він дав інтерв'ю британському телеканалу, в якому розповів, про який подарунок мріє.
За словами Зеленського, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у нього було все, тому говорити про матеріальні речі він вважає недоречним. Але все ж є те, чого президент дуже хоче.
"Звичайно, якби наші військові змогли деокупувати якесь маленьке село, це було б чудово. Тому що це так складно! Вони можуть пройти 100, 300, 500 метрів і потім 300 метрів назад, а потім знову 500 метрів вперед. Тому для мене найкращий подарунок - це наш рух вперед", - зізнався Зеленський в інтерв'ю Sky News.
Також він відповів, чи не втратив почуття гумору за час великої війни. За його словами, гумор робить нас людьми.
"Гумор, коли ти можеш трохи пожартувати, показує, що з тобою все гаразд", - додав президент.
Нагадаємо, раніше астролог зробила гороскоп для Зеленського на його "особистий новий рік".