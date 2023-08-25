Президент України Володимир Зеленський під час урочистих заходів на День Незалежності вразив романтичним вчинком. Він підійшов до першої леді та хотів поцілувати їй руку. Спочатку Олена Зеленська ігнорувала чоловіка, а потім "здалася".
Дружина президента не стримала емоції та почала посміхатися. Цей момент помітили користувачі мережі, відео з романтичним жестом Зеленського вже стало "вірусним".
Примітно, що користувачі жартують, що така реакція першої леді нібито видає її "образи". На тлі того, що днями Зеленський обійняв прем'єра Данії, а його дружина мала "незадоволений" вигляд, з'явилося чимало мемів. Нині ж користувачі пишуть, що президент "спокутував провину". Також вони зазначають:
- "Він управляє країною, а вона серцем"
- "Дуже приємно дивитися, як президент шанує і любить свою дружину"
- "Які ж вони класні, не можу надивитися!"
- "Вона завжди буде його королевою"
- "Бажаю усім такої вірності своєму партнеру".
Зеленський вразив романтичним жестом - відео
Нагадаємо, раніше Зеленська показала, як модно одягатися в 2023 році. Перша леді продемонструвала костюм с "родзинкою" та зачарувала стильним "луком", вона отримала чимало компліментів у мережі.