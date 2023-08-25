На тлі жартів про "ревнощі" Зеленської президент публічно продемонстрував свої почуття.

Президент України Володимир Зеленський під час урочистих заходів на День Незалежності вразив романтичним вчинком. Він підійшов до першої леді та хотів поцілувати їй руку. Спочатку Олена Зеленська ігнорувала чоловіка, а потім "здалася".

Дружина президента не стримала емоції та почала посміхатися. Цей момент помітили користувачі мережі, відео з романтичним жестом Зеленського вже стало "вірусним".

Примітно, що користувачі жартують, що така реакція першої леді нібито видає її "образи". На тлі того, що днями Зеленський обійняв прем'єра Данії, а його дружина мала "незадоволений" вигляд, з'явилося чимало мемів. Нині ж користувачі пишуть, що президент "спокутував провину". Також вони зазначають:

"Він управляє країною, а вона серцем"

"Дуже приємно дивитися, як президент шанує і любить свою дружину"

"Які ж вони класні, не можу надивитися!"

"Вона завжди буде його королевою"

"Бажаю усім такої вірності своєму партнеру".

Зеленський вразив романтичним жестом - відео

Нагадаємо, раніше Зеленська показала, як модно одягатися в 2023 році. Перша леді продемонструвала костюм с "родзинкою" та зачарувала стильним "луком", вона отримала чимало компліментів у мережі.

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