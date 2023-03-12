У "Клоні" героїня Антонеллі часто танцювала, проте саме для цього чоловіка вона це робила усього декілька разів.

Зірки серіалу "Клон", актор Мурілу Бенісіу та його колега Джованна Антонеллі, здивували фанів. Артисти, які грали закоханих та навіть намагалися будувати стосунки у реальному житті, відтворили культову сцену танцю.

Актори виклали в Instagram жартівливе відео, на якому Антонеллі ніби танцює перед Бенісіу. При цьому зірка "Клону" повісила на себе каструлю, пательню та навіть тертушку.

Актриса танцювала та стукала по посуду ложками, а сам Бенісіу здивовано на неї дивився. Актор навіть взяв окуляри, аби розгледіти кумедний танок своєї колишньої.

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Так вони повторили сцену з серіалу, коли Жаді танцювала перед Лукасом. У "Клоні" героїня Антонеллі часто танцювала, проте саме для цього чоловіка вона це робила усього декілька разів.

Жартівливе відео потішило фанів. Проте деякі були сильно здивовані, адже колись між акторами вирувала пристрасть, але потім вони зі скандалом розірвали свої стосунки.

Антонеллі та Бенісіу закрутили роман під час роботи над "Клоном", в них з'явився син, проте між ними постійно виникали сварки. Актриса знала, що її обранець має славу ловеласа, а тому сильно ревнувала його до інших жінок. А після гучного розставання пара ще довго не могла "поділити" дитину.

Нині ж вони возз'єдналися заради відео. У коментарях фани пишуть, що вони були б у захваті, якщо б актори зійшлися. Втім, шанувальники не врахували, що Антонеллі нині живе з режисером Леонарду Ногейра.

Нагадаємо, раніше УНІАН вже розповідав, як склалося життя у зірки "Клону" Антонеллі та чим нині займається актриса.

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