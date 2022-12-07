Ця страшна подія сталася на дні народження Юрія Горбунова чотири роки тому.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна в новому випуску шоу "Дорослі дівчатка" розповіла, як ледь не загинула. За словами знаменитості, страшна подія з нею сталася на дні народження Юрія Горбунова, коли він відзначав своє свято на річці.

Вона зізналася, що в той день була в гарному настрої, вони з чоловіком Тимуром Хромаєвим приїхали привітати Горбунова зі святом. Однак, коли вона підійшла ближче до гостей, під нею провалилися дошки і вона пішла під воду.

"Під водою стирчали такі шпали, залізний штир, який проткнув мені стегно в м'яку частину, в сантиметр від мого живота. Тобто ще сантиметр і він б мені повністю проткнув і вилізл би десь в районі горла, я б була вже мертва",-поділилася Єфросиніна.

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Від болю Єфросиніна втратила свідомість. Звичайно, їй відразу ж викликали "швидку". Пізніше їй подзвонив Горбунов і запропонував звернутися до жінки, яка допоможе вирішити проблеми Маші, адже останнім часом у неї нічого не клеїлося.

Після того, як Маша до неї сходила, її життя почало налагоджуватися. Як розповіла телеведучій ворожка, її наврочила заздрісна колега.

"І вона сказала, що зроблений (пристріт, - УНІАН) на професійну смерть. Не знаю хто це, їй з цим жити", - додала телеведуча.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, як її пограбували в Парижі.

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