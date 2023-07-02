Вона зазначила, що це не стосується її майбутнього сина, але такі історії - частий випадок.

Українська телеведуча і юрист Інна Мірошниченко розповіла, що багато дітей в дитячих будинках стають жертвами різного виду насильства - психологічного, фізичного і сексуального.

Вона розповіла, що статистика насильства в дитбудинках жахлива, і не варто думати, що такі випадки поодинокі. Більш того, за її словами, навіть вихователі можуть стати тими самими людьми, які будуть завдавати шкоди дитині.

Також Інна згадала карантин, коли всі сиділи по домівках і не знали, що відбувається за межами цих чотирьох стін. За її словами, життя в дитбудинку дуже схоже на ті умови, в яких ми жили раніше.

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"Ви ніколи не виходите за межі свого будинку. Ви не знаєте, як живуть інші. Можливо, ви просто не знаєте, чи живуть вони взагалі. Ви бачите ягоди/фрукти тільки на картинках. І не здогадуєтеся, які вони на смак. Ви не знаєте, що таке ліфт або каса в супермаркеті. Ви не знаєте, що таке супермаркет", - написала Мірошниченко в інста-сторіз.

Сім'я Мірошниченко усиновить дитину

Тимур та Інна давно хотіли усиновити дитину, яка під час війни втратила батьків. І лише нещодавно вони знайшли дитину і вже побували на засіданні суду.

Тепер їм потрібно чекати цілий місяць, щоб забрати названого сина додому.

Відомо, що пара вже виховує двох дітей - сина Марко і дочку Мію.

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