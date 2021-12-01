10-річна Софія з'явилася в російському шоу разом зі своєю мамою.

Опальна співачка Ані Лорак з'явилася в ефірі російського шоу "Модний вирок" разом зі своєю 10-річною дочкою Софією, яка не так давно "відзначилася" матюками під час відпочинку з батьком. Дівчинка засвітилася у вельми дивному вбранні, але особливої уваги отримали її колготки.

Дочка Лорак з'явилася на шоу в колготках, які імітують тату з "тюремною" символікою. На ногах 10-річної дівчинки зірки й колючий дріт виглядали досить безглуздо. Сама Лорак не поспішає хвалитися нарядом дочки у своєму Instagram, а ось російський співак Філіп Кіркоров показав фото з Софією у себе на сторінці.

Вся річ у тому, що колишній чоловік Пугачової подарував для своєї дочки Алли-Вікторії цілий випуск шоу "Модний вирок", куди й були запрошені Лорак з 10-річною Софією. Сама співачка виглядала стримано, а ось "тюремні" колготки її дочки відразу ж помітили в мережі.

"Життя злодіям?", "Що на ногах у Софії, це ж зірки тюремні!", "Ані, як ви могли таке допустити", "вона занадто мала для такого жаху", - користувачі захейтили Лорак через колготки її дочки.

"Тюремні" колготки, до речі, коштують зовсім недешево. Ця деталь гардеробу була створена модним брендом Vetements. Колготки можна знайти на сайтах офіційних представників бренду за 214 євро (понад 6 тисяч гривень).

Висока ціна, дорослі тату і "тюремна романтика" - колготки, які одягла дочка Лорак, викликали в мережі бурхливі суперечки. Користувачі пишуть, що дівчинці не варто гнатися за трендами й постаратися ще хоч трохи насолодитися своїм дитинством.

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Автор: Віолетта Орлова