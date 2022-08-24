Артисти дуже переживають за своїх близьких.

Розв'язана Росією війна розлучила багато сімей. І якщо хтось встиг виїхати, то є ті, хто залишився жити в окупації. У кого із зірок близькі перебувають в окупації - читайте в матеріалі.

Співак Артем Пивоваров неодноразово говорив, що дуже переживає за свою маму, яка вирішила не їхати з Харківщини. Артист говорив про те, що кожен день з нею на зв'язку, але йому дуже складно переживати цей період, особливо окупацію його рідного міста.

Співачка Alyosha також скаржилася на те, що багато її родичів і близьких живуть в окупованій частині Запорізької області. На щастя, її батьки вчасно виїхали з окупації на Херсонщині.

На Херсонщині живуть і рідні Ігоря Кондратюка. Шоумен зазначив, що їм не вдалося виїхати.

А ось родичі Наталії Могилевської живуть в багатостраждальному Маріуполі. Більш того, від ворожої ракети загинув її дядько, з яким вона була дуже близька. Артистка важко переживала цю втрату.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська розповіла, чому не змогла виїхати з Києва одразу після 24 лютого.

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