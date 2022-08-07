Вона прийняла у себе в будинку дуже багато людей.

Українська співачка Наталія Могилевська зізналася, через що не змогла виїхати з Києва в перші дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Деталями вона поділилася в програмі "Все буде добре".

"Я живу на Осокорках. Мій район більш спокійний і тому до мене поїхали всі мої друзі, моя рідня, вагітна сестра на 8 місяці. Вона опинилася в метро. Вона теж з ріднею приїхала до мене. У мене був повний будинок людей. А у мене дієта. Їжі мало навіть для мене однієї. Тому я, як господиня, як людина, яка приймала стільки людей. У мене була величезна відповідальність. Я не те, що їхати не могла, я повинна була шукати все, в тому числі і їжу. Тому що 9 осіб, а їжі немає", - висловилася співачка і продюсер.

Також вона сказала, що дізналася, що у людей, які переховуються від обстрілів на станції метро "Славутич" майже не залишилося запасів води. Тому вона вирішила скористатися своєю свердловиною, щоб їм допомогти.

"Я набрала 20 пляшок води, поїхала на метро "Славутич". А далі вже почалося різне. І виступи, і волонтерство. Мої школи перетворилися на збройні склади, їжа тонами", - додала Могилевська.

Нагадаємо, Могилевська розповіла, як її коханий допоміг вивезти з України її вагітну сестру.

Вас також можуть зацікавити новини: