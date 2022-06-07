Володимир Зеленський вручив державні нагороди за вагомий внесок у розвиток журналістики, високий професіоналізм та сумлінну працю.

Вчора з нагоди Дня журналіста військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний, журналістка 1+1 Media Єва Ніколашвілі та оператори Вадим Цвєтков і Данило Лисенко отримали державні нагороди від президента Володимира Зеленського.

Усі нагороджені були відзначені орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, Олександра Моторного нагородили Орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Олександр з 2014 року висвітлює події на Донбасі з передової у сюжетах ТСН, робив матеріали про події у Грузії, Пакистані, Афганістані, Тунісі, Єгипті, Лівії, Киргизії тощо.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну він розповідав глядачам перебіг подій під час загальнонаціонального марафону "Єдині новини". Наразі журналіст з Данилом перебуває у гарячих точках, щодня готуючи сюжети для українських глядачів.

Вони - герої інформаційного фронту, які ціною власної безпеки надають важливу інформацію з передової.

Знімальна група Єви Ніколашвілі та Вадима Цвєткова після повномасштабного вторгнення росії в Україну активно висвітлювала гарячі події, які відбувались на Київщині, у сюжетах ТСН в межах загальнонаціонального марафону "Єдині новини". Ризикуючи власним життям, в одному з сюжетів Єва та Вадим показали роботу українських військових, пробувши з ними на позиціях протягом 16 годин.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди за вагомий внесок у розвиток журналістики, високий професіоналізм та сумлінну працю. Глава держави висловив подяку всім журналістам, які впродовж 103 днів цього вторгнення та восьми років війни російської федерації проти України талановито, людяно й від щирого серця виконували свою роботу як у кадрі, так і поза ним.

Нагадаємо, актор Андрій Федінчик, який пішов служити в ЗСУ, отримав нагороду від Зеленського.

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