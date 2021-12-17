Кріс Нот, який зіграв містера Біга, ризикує стати новим Харві Вайнштейном.

Актор Крісу Ноту, який зіграв чоловіка Керрі Бредшоу Містера Біга в серіалі "Секс у великому місті", пригадали ще два випадки сексуального насильства. Зовсім недавно дві дівчини звинуватили його в згвалтуваннях, а тепер проти зірки виступила відома актриса Зої Лістер-Джонс.

Крім розгромного поста, опублікованого актрисою в Instagram, у Twitter показали фото газети, на обкладинці якої вказана ще одна історія про жорстокість Кріса Нота.

Зої Лістер-Джонс написала, що 19 років тому вона працювала в нічному клубі Нью-Йорка і бачила Кріса Нота, який, за її словами, огидно поводився. Актор дозволяв собі непристойні слова і дії, він розпущено поводився з дівчатами. Однак на цьому "знайомство" актриси із зіркою "Сексу у великому місті" не закінчилося.

У 2002 році, на зйомках серіалу "Закон і порядок", Лістер-Джонс опинилася з Нотом на одному майданчику. За словами актриси, там чоловік міг часто перебувати в п'яному стані. Він постійно підходив до Лістер-Джонс, актор нюхав її шию і шепотів на вухо непристойні речі.

Актриса зазначила, що її історія не зрівняється по травматичності з історіями дівчат, які звинуватили Нота в згвалтуваннях. Однак вона вважає, що будь-яке насильство над жінками потрібно припиняти. Лістер-Джонс також висловила радість через долю персонажа містера Біга, яка вже була показана в першій серії "І просто так". Актор всі ці роки користувався образом чарівного чоловіка, яким його бачили глядачки, але насправді він зовсім інша людина, зазначила зірка "Закону і порядку".

Читайте такожАктор з "Сексу у великому місті" привітав Олю Цибульську з днем народження: Містер Біг запросивши співачку до Нью-Йорка (відео)Крім цього, в Twitter пригадали акторові його жорстокість до моделі Беверлі Джонсон. У 90-х Нот з нею зустрічався. Після розставання модель розповіла, що актор був дуже ревнивим, він її бив і навіть погрожував вбити її собаку. Слова моделі швидко розлетілися в ЗМІ, але незабаром про скандал всі забули.

Нот, який зіграв містера Біга, погрожував моделі побиттям, смертю і каліцтвами. Актор дзвонив колишній дівчині понад 25 разів на день. Вона намагалася його засудити, але правоохоронці не порушували кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше зірку "Сексу у великому місті" звинуватили у зґвалтуваннях. Йдеться про два випадки, які нібито відбулися у 2004 і 2015 роках. Про зґвалтування розповіли дві не пов'язані між собою жінки.

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Автор: Поліна Кузенко