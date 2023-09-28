Актриса народжувала вдома та назвала це "диким досвідом".

Відома актриса Бонні Райт, яка зіграла Джинні Уізлі у фільмах франшизи "Гаррі Поттер", вперше стала матір'ю. Вона народила первістка 19 вересня, але повідомила про радісну новину лише декілька годин тому.

Актриса показала перші фото малюка та розповіла, що народжувала його вдома. Райт та її обранець дуже раді появі первістка.

"Привітайтеся з Еліо Оушен Райт Лококо, народжений вдома у вівторок 19 вересня. Ми всі здорові та щасливі... Пологи - це найдикіший досвід!" - поділилася актриса.

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На світлини маленький син актриси спить у светрі та шапочці, а також кумедно тримається руками за голову. Актриса не стала піддаватися забобонам та не приховувала обличчя дитини, хоча багато хто з зірок намагається приховувати зовнішність дітей якомога довше.

Фани дуже зраділи, коли побачили допис Райт. У коментарях вони пишуть:

"Величезні вітання!"

"У нього один день народження, що й у Герміони Грейнджер!"

"Вітаю!! Ласкаво просимо, Еліо, він прекрасний".

Особисте життя Бонні Райт

Актриса, яка стала зіркою завдяки ролі у фільмах про Гаррі Поттера, вийшла заміж у 2022 році. Її обранцем став Ендрю Лококо. Цей шлюб - перший для Райт. У минулому вона була заручена з актором Джеймі Кемпбеллом Бауером, але до весілля так і не дійшло.

З 2015 року Райт не знімається у кіно. Актриса вирішила сконцентруватися на режисурі, а також пише книги.

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