Актриса Олівія Колман втратила батька.

Англійська актриса Олівія Колман, яка на церемонії "Еммі" отримала нагороду за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі "Корона", розповіла про смерть батька від коронавірусу.

На церемонії вручення премії Колман розповіла про пережите горе і розплакалася. Вона сказала, що хотіла б, щоб батько її бачив і пишався її досягненнями.

"Я буду говорити швидко, тому що я плачу. Я б хотіла, щоб мій батько був тут, щоб він побачив це. Я втратила його під час пандемії коронавірусу, йому б все це точно сподобалося", – заявила актриса.

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Олівія Колман - лауреат премії "Оскар", чотирьох премій BAFTA, трьох премій "Золотий глобус" і кубка Вольпі. Найбільшу популярність отримала після виконання в 2013 році ролі Еллі Міллер в серіалі "Вбивство на пляжі". За цю роль в 2014 році отримала ще одну премію BAFTA TV як найкраща актриса - за роль в телесеріалі.

У середині 2018 року стало відомо, що Колман замінить Клер Фой в серіалі "Корона", в якому виконає роль королеви Єлизавети II.

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Автор: Діана Могилєвич