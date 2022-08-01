Заслужений артист України Олександр Печериця захищає Батьківщину на позиціях, як і багато його колег.

Актор Олександр Печериця, який зіграв в українському серіалі "Кріпосна", після повномасштабного вторгнення РФ в Україну став на захист своєї країни. Зараз в одному зі своїх інтерв'ю, уривок якого був опублікований в його Instagram-блозі, Печериця розповів про труднощі служби.

"Я не бачу свою сім'ю, Я не бачу, як росте мій син. Це, напевно, найболючіший момент. Але, я думаю, що це того варто. Це та ціна, яку я плачу за свою свободу, за можливість говорити про те, що я думаю і жити у вільній нашій незалежній прекрасній Україні", - сказав Олександр.

Також йому було складно, адже він не знав, чи зможе стріляти зі зброї. Це був моральний бар'єр, який багатьом військовослужбовцям доводиться долати через вбивчу війну, розв'язану РФ.

"Наша країна стоїть зараз на дорозі великих змін у всіх сферах: театр і кіно – не виняток. Я думаю, що буде кіно і театральний бум після закінчення війни, тому що попит на нашу країну неймовірний. Вона зараз у всіх на слуху, всі цікавляться: хто, що, як. Адже ми показали всьому світу, що ми є. Ми сильні, колоритні, унікальні. Після війни у нас у всіх буде дуже багато роботи", - поділився актор своєю думкою.

Нагадаємо, серіал "Кріпосна" змінить назву і позбудеться російських акторів в новому сезоні.

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