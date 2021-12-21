Актора Кріса Нота відсторонили від зйомок серіалу "The Equalizer" від Universal та CBS.
Про це повідомляє видання Deadline.
Читайте такожФанатів розчарувало продовження "Секс і місто": що не так із серіалом (обережно, спойлери)"Кріс Нот більше не зніматиметься в додаткових епізодах, це набуває чинності негайно", - йдеться в короткій заяві Universal Television та CBS.
Наразі випущено 2 сезони серіалу, який є другим перезапуском франшизи і оповідає про мати-одиначку і колишню співробітницю ЦРУ Робін МакКолл.
Нот грав ексцентричного колишнього директора ЦРУ та старого друга Робін в обох сезонах.
Нота можна буде побачити в одному з майбутніх епізодів драматичного серіалу, а також у повторах тих епізодів, які вже вийшли в ефір.
Заява про відсторонення прозвучала на тлі появи численних звинувачень у бік актора, відомого також за роллю в "Секс і місто", у сексуальному насильстві.
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