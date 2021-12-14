Актор назвав Цибульську "крихіткою" і зачарував її своїм неповторним шармом.

Українська співачка Оля Цибульська отримала на день народження привітання від зірки серіалу "Секс у великому місті". Актор Кріс Нот, який зіграв легендарного Містера Біга, записав для артистки відео і навіть запросив її в Нью-Йорк.

Цибульська була в приємному шоку, вона не очікувала отримати привітання від актора. Своїми емоціями вона поділилася в Instagram.

"36 - це і секс, і місто, і найближчі люди. Після привітання, яке я отримала з ранку від моєї команди, я зрозуміла - можливо все! Виявилося, що саунд-продюсер американського лейбла, з яким ми обговорюємо співпрацю, не тільки має зв'язок з моїм улюбленим серіалом, але і дружить з ним", - написала співачка.

На відео актор, в характерній для свого персонажа манері, вітає співачку з днем народження і запрошує її в Нью-Йорк. Кріс Нот назвав Цибульську "крихіткою" і пообіцяв, що буде посипати її пелюстками троянд, якщо вона виступить в його рок-н-рол барі.

Фанати приєдналися до привітань Цибульської й відзначили, що кожна глядачка "Сексу у великому місті" позаздрить такому подарунку.

Нагадаємо, не так давно фанати легендарного серіалу нарешті побачили продовження історії про Керрі Бредшоу. Однак глядачів серіалу "І просто так..." ошелешили в першому епізоді смертю одного з найголовніших персонажів.

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Автор: Поліна Кузенко