Анастасія Заворотнюк понад три роки не з'являється на публіці.

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка прославилася роллю в ситкомі "Моя прекрасна няня", вже більше понад три роки не з'являється на публіці. У неї діагностували онкологію.

Практично відразу після того, як публіка дізналася про страшне захворювання, улюблениця мільйонів зникла з медіапростору. З тих пір її ніхто не бачив. Дочка Насті стан матері не коментувала. Ходили навіть чутки про те, що Заворотнюк померла. Рідні актриси відмовчувалися і з цього приводу.

Зараз зірка серіалу "Свати" Олеся Железняк згадала про зустріч з Заворотнюк. Зустріч відбулася під час одного з останніх виходів Насті на публіку.

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"Ми були на "Кінотаврі" з Настею Заворотнюк. Це був жах. Вбрання, по-моєму, було красивим. Мала хороший вигляд. Як завжди буває, коли ти дивишся на минуле, тоді ти розумієш, що все було добре. Не те що зараз...", - цитують Железняк росЗМІ.

Хвороба Заворотнюк: що відомо

З відкритих джерел відомо, що у зірки серіалу "Моя прекрасна няня" - гліобластома - найпоширеніша і агресивна форма серед всіх пухлин мозку. Вона проходила лікування в московських клініках, але до початку повномасштабної війни її возили і в закордонні клініки.

Раніше УНІАН писав, що друг Заворотнюк розкрив неприємну правду про стан зірки.

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