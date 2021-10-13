Шанувальники незадоволені зовнішнім виглядом улюбленої актриси.

Російська актриса Мирослава Карпович отримала популярність завдяки зйомкам в серіалі "Татусеві дочки". Зараз їй 35 років, вона продовжує грати в кіно і театрі. Також Карпович активний користувач соцмереж, вона часто ділиться фото і відео.

Мирослава Карпович завжди могла похвалитися стрункою фігурою - точені ніжки, осина талія. Ну просто модель! Однак нещодавно вона запостила на особистій сторінці в Instagram нові знімки.

Шанувальники забили тривогу, вони впевнені, що артистка близька до такого діагнозу як анорексія. Вони їй порадили звернути на це увагу:

"Плюс кілограм 10, ось це буде краса! Спробуйте, впевнена, вам сподобається", "На фото звичайно все дуже красиво, але вже дуже худа", "Ну хоч парочку додайте... апетитніше будете", "Пару кілограм додати потрібно, занадто худенька", — відзначили користувачі мережі.

Мирослава Карпович: творчість і особисте життя

Актриса народилася в березні 1986 року в українському місті Бердянськ (Запорізька область, — УНІАН).

У 2006 році закінчила Школу-студію МХАТ. Через рік вона приступила до зйомок популярного ситкому Татусеві дочки.

Торік стало відомо про її роман з Павлом Прилучним. У мережі писали, що це вона закрутила роман с одруженим, на той, час, Павлом Прилучним. Його екс-кохана Агата Муценієце не раз відзначала, що в їхніх стосунках з'явилася третя. Однак ні Павло, ні Мирослава намагаються не коментувати особисте життя.

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Автор: Каролина Гайдук