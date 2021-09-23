Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Зірка "Жорстокого романсу", ведуча популярного російського шоу "Давай одружимось" Лариса Гузєєва зізналась, що підтримує окупацію РФ українського півострова.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Скажи Гордєєвій.

Розмова з екс-акторкою узагалі не стосувалася політики. Проте на запитання, чи буде Гузєєва ліберальною бабусею для свого майбутнього внука, зірка російських шоу спалахнула: "Я взагалі не ліберал. Я Крим наш, мій… Мені дуже подобається Москва".

Гузєєва додала, що її дуже зачепило питання ведучої.

Читайте також"Жорстоко спотворена" пластикою Лінда Євангеліста подає до суду на хірургів"Мені подобається Москва, мені подобається все, що відбувається. Так, я ватниця абсолютна", – наголосила колишня акторка.

При цьому ведуча намагалась виправдатися, мовляв, цікавилася не політичними поглядами Гузєєвої, а її підходом у родинних відносинах.

"Навіщо? Навіщо все дозволяти?" – зауважила росіянка.

Лариса Гузєєва – акторка театру і кіно, заслужена артистка РФ. Широку популярність й всенародну любов їй принесла роль Лариси Огудалової у стрічці Ельдара Рязанова "Жорстокий романс".

Друга хвиля популярності сталася, коли Гузєєву запросили у 2008 році на зйомки шоу "Давай одружимося" на федеральному Першому каналі.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Автор: Віолетта Орлова