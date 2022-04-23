Співачка не покинула Київ після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка досить багато часу приділяє допомозі біженцям і військовим ЗСУ розповіла, що допомагає їй не втрачати самовладання в такий непростий час.

Своїм секретом вона поділилася в інтерв'ю каналу "Україна".

"Я звикаю жити в нових обставинах і умовах. Я не хочу боятися! Буду проживати гідно ті дні, які мені відведені. Не знаю, багато їх чи мало, але я не хочу жити в постійному страху. Хочу поділитися своєю сміливістю з іншими. І повірте, жителі Маріуполя, яких взяли в заручники, знаходяться в куди гіршому становищі, ніж я, і у мене просто серце болить за них", – розповіла Злата Огнєвіч.

Зазначимо, співачка вивезла своїх рідних на захід України. При цьому сама вона залишається в Києві - підтримує своїх співвітчизників як може.

Артистка каже - поступове повернення до тієї рутини, яка була до 24 лютого цього року, рятує її від депресивних думок.

"Якщо у вас є така можливість доглядайте за собою - робіть маски для волосся, одягайте улюблений одяг, відключайте себе трохи. Розумію, що повністю відключитися не виходить, але потрібно розвантажувати психіку. Це моя порада кожній!",- резюмувала зірка.

Нагадаємо, Астаф'єва розповіла, що зробить після закінчення війни в Україні.

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