Співачка розірвала ці стосунки, коли дізналася про сімейний стан чоловіка.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як одного разу потрапила у стосунки з одруженим чоловіком, який деякий час приховував свій сімейний стан.

"Для мене це табу. Були такі стосунки, коли я дізналася, що чоловік одружений. Він мені сказав, що він одружений, а потім що він не одружений і що він взагалі до цього не дуже серйозно ставиться. Я сказала: "Ні, я не хочу цих стосунків", - розповіла Злата в програмі "Світське життя".

Також вона зізналася, що ніколи не зустрічалася з однолітками. Всі її чоловіки були трохи старше, при цьому саме вона була ініціатором любові.

"Я постійно в чоловіках вибираю цю емоційну незрілість. У мене був дуже суворий батько. Для того, щоб заслужити його похвалу, потрібно було постаратися і я в принципі не знаю, як виглядає ця любов, турбота з боку чоловіка", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч відверто поділилася думками про самогубство.

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