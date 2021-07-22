Українська співачка Ірина Білик на своїй сторінці в соціальній мережі оприлюднила фото, на якому сидить за чорним роялем у вечірній сукні зі шлейфом.
Фанати оцінили знімок зірки, але більше вони звернули увагу на підпис до нього.
"Знайшла ідеального. Вгадайте, хто він?",- написала Білик і зазначила в публікації Валерія Харчишина, Олександра Пономарьова, Олега Винника, Дороша та інших артистів.
"Винник", "Фотографа-режисера", "Фотографа або стиліста", - припустили фани.
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Також вони засипали Ірину безліччю компліментів і залишили під фото майже три тисячі лайків.
"Заворожуюче", "Як красиво", "Іра - богиня", "Як же шикарно", - пишуть користувачі мережі.
Ірина Білик: розлучення
В кінці квітня 2021 року Ірина Білик заявила, що розлучається зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим. У пари є син Табриз Аслан огли Ахмадов (нар. 8 грудня 2015), який народився за допомогою сурогатного материнства.
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