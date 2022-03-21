Співачка закликала білорусів не бути "гарматним м'ясом".

Українська співачка Оля Полякова записала відеозвернення білорусам і закликала їх не воювати в Україні на боці Росії.

"Народ кидатимуть у криваву бійню, адже Україна довела, що знищуватиме всіх, хто сюди прийде. Білорусів ніхто шкодувати не буде", - сказала Полякова.

Вона додала, що у білорусів немає причин воювати в Україні. А якщо комусь ця війна дуже потрібна, то нехай воює син Олександра Лукашенка - Микола.

"Це не ваша війна, всі білоруські солдати повинні відмовитися воювати. Нехай воює Коля Лукашенко, його син (син Олександра Лукашенка, – ред). Чому він повинен насолоджуватися життям і величезними вкраденими грошима, а ви повинні йти воювати і вмирати", - додала співачка.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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