Президент залишається в країні попри активні бойові дії.

Президент України Володимир Зеленський з першого дня вторгнення Росії в Україну залишається в нашій країні разом з усіма українцями. Він не втік, не зрадив, не розчарував. Зараз ним захоплюються мільйони.

Але як ця війна його змінила. Раніше завжди усміхнений, позитивний, місцями серйозний Володимир Зеленський зараз виглядає дуже втомленим і стурбованим. Ось уже понад місяць він робить все, щоб Україна перемогла в страшній війні, розв'язаній Росією. І, звичайно, недосип, нерви, переживання, біль за втрачені життя українців дали про себе знати.

Американський фотожурналіст Рон Хавів зробив кілька емоційних фотографій з нашим президентом, які на своїй сторінці в Facebook опублікувала журналіст Наталія Влащенко.

У кадрі змучений Зеленський схилив голову, закрив очі і підніс руку до обличчя.

"Яке фото. У ньому всі події цих драматичних тижнів. Ніколи не забуду, що він був і є з країною, і як він був з кожним з нас", - підписала фото Влащенко.

Користувачі мережі висловили стурбованість президентом і його станом. При цьому вони зазначили, що розірвуть будь-якого, хто посміє хоч слово погане сказати на його адресу.

"Я за нього не голосувала, та ще трохи іронізувала і критикувала! А тепер розірву кожного, хто тявкне в його бік", "Я двічі в житті зробив вірний вибір! Перший - обравши дружину, яку я люблю 21 рік, а другий – проголосувавши за нього", "Мій президент, мій лідер", "Він - молодець, завжди в нього вірила", - пишуть в мережі.

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