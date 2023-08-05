Дітей та коханого жінки, які також зникли під час зсуву, поки що не знайшли.

Під час зсуву ґрунту у Грузії загинула відома українська медійниця Аліна Поліковська. Вона перебувала там разом зі своїм обранцем та трьома своїми дітьми.

Тіло Поліковської вже знайшли. Чи вижили діти та обранець медійниці - поки що не повідомляється, пошуки тривають. Про загибель Поліковської написали її друзі та колеги. У Facebook з'явилося чимало дописів, у яких користувачі згадують про медійницю та з сумом говорять про трагедію.

На Facebook-сторінці Поліковської зазначено, що вона працювала на телеканалі "Україна" та народилася у Ніжині. Декілька років тому медійниця переїхала до Нідерландів.

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"Аліна Поліковська загинула. У Грузії. Вона була там з чоловіком та трьома дітьми. Зсув. 30 років, кажуть, нічого такого там не було. Її знайшли. Їх - ще ні. У це неможливо повірити. Аліна була доброю, розумною, красивою – не дивно, що це зрозумів Заза (обранець Поліковської - УНІАН) і забрав її до себе до Нідерландів. Вони мали велику чудову сім'ю в Утрехті", - написала журналістка Ольга Артюшенко.

Трагедія у Грузії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у гірському курортному селищі Шові стався зсув ґрунту, зійшли приблизно 5 мільйонів кубометрів землі. Через це у регіоні пошкодило лінії електропередач, дороги та мости зруйновано.

У Грузії вже оголосили День жалоби за загиблими. Відомо, що внаслідок трагедії загинули як мінімум 11 осіб. Рятувальники продовжують шукати людей, безвісти зникли приблизно 30 осіб.

Прес-служба МЗС у коментарі УНІАН повідомляла, що серед загиблих була українка. Посольство нашої країни у Грузії вже спілкується з рідними загиблої, а дипломати почали обговорювати репатріацію тіла жінки.

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