Такою новиною вона поділилася у своїх соцмережах.

Українська співачка Гайтана повідомила, що розірвала контракт зі студією Lavina Music і тепер буде самостійно займатися своїм продюсуванням.

За її словами, двом сторонам вдалося розірвати контракт без претензій одне до одного, в тому числі фінансових. Також вона зазначила, що всі права на музичні альбоми та кліпи залишаються їй.

"Я капітан свого корабля. Запрошую вас в цю подорож. Рухаємося вперед до нових вражень з позитивними емоціями і вірою в майбутнє", - сказала Гайтана.

Зазначимо, Гайтана не виступала на великій сцені сім років. Останній кліп вона випустила в 2016 році. Піснею "Біль мене не лякає" вона поставили жирну крапку у своєму минулому.

Через рік Гайтана народила дочку. Співачка вирішила насолодитися материнством, тому не повернулася на сцену після пологів.

Чим відома Гайтана

Гайтана була мегапопулярною у 2000-х. Багато її треків "розривали" всі чарти. Також артистка представляла Україну на Євробаченні 2012 в Баку з піснею "Be My Guest". На конкурсі посіла 15-е місце, набравши 65 балів.

Гайтана - "Два вікна"

Гайтана - "Самотня боса"

Гайтана - "Шаленій"

Нагадаємо, раніше блогер розповів, чому Гайтана пішла зі сцени.

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