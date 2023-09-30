У Стамбулі знайшли тіло відомої актриси Седи Феттахоглу. Як повідомляє місцеве видання Hurriyet, актриса померла від вогнепального поранення. Співробітники правоохоронних органів почали розслідування.
Попередньо повідомляється, що вона вчинила самогубство. Крім того, є свідок, який в цей момент проходив поруч з актрисою.
Також відомо, що в сумочці актриси, яку вона взяла з собою в той фатальний день, були антидепресанти і рушниця. Швидше за все, вона страждала від депресії, тому і зважилася на такий крок.
Варто відзначити, що напередодні трагедії Седа відзначила своє 44-річчя. Як пройшло свято - невідомо.
Чим відома Седа Феттахоглу
Седа Феттахоглу знімалася в таких популярних серіалах як "Дружина прокурора", "Нехай діти не чують" і "Материнська магія".
Вона була досить затребуваною в Туреччині актрисою, тому її заробітки були не менше, ніж у топових акторів.
Раніше УНІАН повідомляв, що відомий американський актор наклав на себе руки після спроби вбивства екс-коханої.