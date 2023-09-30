Попередньо вона вчинила самогубство.

У Стамбулі знайшли тіло відомої актриси Седи Феттахоглу. Як повідомляє місцеве видання Hurriyet, актриса померла від вогнепального поранення. Співробітники правоохоронних органів почали розслідування.

Попередньо повідомляється, що вона вчинила самогубство. Крім того, є свідок, який в цей момент проходив поруч з актрисою.

Також відомо, що в сумочці актриси, яку вона взяла з собою в той фатальний день, були антидепресанти і рушниця. Швидше за все, вона страждала від депресії, тому і зважилася на такий крок.

Відео дня

Варто відзначити, що напередодні трагедії Седа відзначила своє 44-річчя. Як пройшло свято - невідомо.

Чим відома Седа Феттахоглу

Седа Феттахоглу знімалася в таких популярних серіалах як "Дружина прокурора", "Нехай діти не чують" і "Материнська магія".

Вона була досить затребуваною в Туреччині актрисою, тому її заробітки були не менше, ніж у топових акторів.

Раніше УНІАН повідомляв, що відомий американський актор наклав на себе руки після спроби вбивства екс-коханої.

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