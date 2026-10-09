Джоан Роулінг випустить дві нові книги про Гаррі Поттера: кому вони будуть присвячені

Кожен том поєднує в собі деталі сюжету, цитати, цікаві факти.

У шанувальників "Гаррі Поттера", крім виходу нового серіалу, зʼявиться ще одна причина для радості, адже 23 лютого 2027 року британська письменниця Джоан Роулінг офіційно випустить дві нові книги про цього героя. Про це повідомляє Screenrant.

"Літературний світ Гаррі Поттера офіційно знову розширюється у 2027 році: 23 лютого 2027 року заплановано вихід двох нових книг у серії "Pocket Potters" видавництва "Bloomsbury". У майбутніх книгах у центрі уваги опиняться професорка Мінерва Макгонагалл та близнюки Візлі (Фред і Джордж), завдяки чому троє найулюбленіших і найоригінальніших персонажів Гоґвортсу отримають власні ілюстровані дитячі книги", - розповідає видання.

Серія "Pocket Potters – Little Guides to the Harry Potter Stories" є колекційною, яка покликана познайомити читачів з окремими персонажами та їхніми найважливішими моментами з уже виданих книг.

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"Кожен том поєднує в собі деталі сюжету, цитати, цікаві факти, "пасхальні яйця" та барвисті ілюстрації, що робить його доступним для молодших читачів, які вперше занурюються у Світ чарівників, а також пропонує чимало цікавого для більш досвідчених шанувальників Гаррі Поттера", - запевняють у матеріалі.

Зокрема книга "Професорка Макгонагалл" переповідає історію професорки Гоґвортсу, акцентуючи увагу на таких деталях, як її роль голови будинку Ґриффіндору, здібності анімагу та пам’ятні моменти, наприклад, купівля Гаррі його першої гоночної мітли.

Своєю чергою книга "Фред і Джордж Візлі" зосереджена на пустотливій стороні близнюків, розповідаючи про їхні знання щодо таємних ходів Гоґвортсу, магічні винаходи, такі як "Канаркові креми", та витівки, які врешті-решт привели до створення магазину "Візлі – чарівні витівки".

"Обидві книги мають 32 сторінки та тверду обкладинку, що відповідає компактному формату, встановленому рештою колекції. Вони доповнять серію, до якої вже входять довідники про персонажів, присвячені Гаррі Поттеру, Рону Візлі, Герміоні Грейнджер, професору Дамблдору, Луні Лавгуд, Хагріду та Доббі. Хагрід і Доббі приєдналися до серії у серпні 2026 року, і з цими новими виданнями повна серія налічує дев’ять унікальних ілюстрованих "довідників" для колекціонування", - додає Screenrant.

Гаррі Поттер - останні новини

Як писав УНІАН, новий серіал про Гаррі Поттера викликав невдоволення у людей. Зокрема йдеться про жителів англійського містечка Латімер. Саме на цій локації проходили зйомки частини першого сезону, через що творці перекрили дороги на три дні або ж їздили по них за спеціальним дозволом.

"Їм було абсолютно байдуже, як ми повинні були в'їжджати і виїжджати. Їх хвилювало лише їхнє виробництво у ці три дні. Ми – мешканці, сплачуємо податки, і нам перекрили проїзд. У мене реальне відчуття, що нас усіх кинули напризволяще", - сказала жителька Латімера.

Також повідомлялось що зірка "Гаррі Поттера" знову зіграє роль Рона Візлі. Зазначається, що британський актор Руперт Грінт з'явиться не у стрічці, а у бродвейській виставі "Гаррі Поттер і прокляте дитя", яка відбудеться у лютому наступного року.

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