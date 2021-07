Марк Джейкобс показав зміни в зовнішності.

Американський модельєр, творець власної марки Marc Jacobs, відомий у всьому світі Марк Джейкобс зробив пластичну операцію.

58-річний дизайнер зробив собі підтяжку обличчя, бо хотів удосконалити свою зовнішність.

"Немає межі досконалості", - сказав Марк Джейкобс.

Так, він показав в Instagram фото з клініки, на якому постав весь в бинтах і в медичній масці. Відомо, що операцію провів популярний серед голлівудських селебріті фахівець Ендрю Джаконо з Нью-Йорка.

Хто такий Марк Джейкобс:

У 1987 році став наймолодшим дизайнером, який отримав премію Ради американських модельєрів (Perry Ellis Award for New Fashion Talent). У 1989 році зайняв посаду віце-президента Tristan Russo, компанії, що спеціалізується на випуску жіночого одягу (Роберт Даффі став її президентом. У 1992 році отримав премію Ради американських модельєрів "Модельєр року" в номінації "жіноча колекція". У 1994 році створив першу чоловічу колекцію.

У 1997 році зайняв посаду головного дизайнера французької марки Louis Vuitton. Залучав до співпраці над колекціями таких художників, як Stephen Sprouse, Такасі Муракамі, Richard Prince і репера Kanye West.

У 2006 році створив костюми для балету Amoveo (хореограф Бенжамен Мільп'є, паризька опера). Створив сумку, присвячену канадській моделі Джесіці Стем (Marc Jacobs Stam bag). У 2013 році припинив співпрацю з Louis Vuitton, вирішивши зосередитися на розвитку власного бренду.

Його власна компанія має три лінії: прет-а-порте The Marc Jacobs Collection, молодіжна Marc by Marc Jacobs і дитяча Little Marc. Також в його нью-йоркському бутіку Marc by Marc Jacobs є власний магазин канцелярських товарів Bookmarc. Дизайнер стверджує, що його одяг не сексуальний, і не створений для задоволення.

Автор: Діана Могилєвич