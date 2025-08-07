1 сезон перебуває на етапі постпродакшену.

Серіал HBO "Лицар Семи Королівств", заснований на повістях американського письменника Джорджа Мартіна, продовжили на другий і третій сезони.

Про це, посилаючись на інсайдера DanielRPK, пише Redanian Intelligence - фанатський вебсайт, який спеціалізується на ексклюзивних новинах, чутках, та витоках, пов’язаних із великими фентезійними та науково-фантастичними франшизами. Згідно із чутками, що всі шість епізодів кожного сезону триватимуть 30-35 хвилин.

"Лицар Семи Королівств" завершив основні зйомки ще торік і нещодавно пройшов через короткі літні перезйомки. Наразі проєкт перебуває на етапі постпродакшену, а прем’єру першого сезону заплановано на 2026 рік. Тим часом робота над другим сезоном уже триває - наразі готуються сценарії.

Попри те, що HBO офіційно ще не оголосило про продовження, це може змінитися найближчим часом, адже розробка другого сезону ведеться вже кілька місяців. Ще в березні Джордж Мартін підтвердив це в інтерв’ю Collider. До того ж, виконавча директорка HBO Франческа Орсі ще в лютому натякала на амбітні плани:

"Ми будуємо проєкт із розрахунком на три сезони. Поки що це неофіційно, але перспектива дуже багатообіцяюча. Ми розглядаємо другий і третій сезони як частини цілісної історії - адже маємо три новели".

Серіал "Лицар Семи Королівств"

"A Knight of the Seven Kingdoms" - це майбутній серіал HBO, заснований на циклі новел Джорджа Р. Р. Мартіна "Історії про Дунка і Егга", який є приквелом до подій "Гри престолів".

Сюжет розгортається приблизно за 100 років до подій основного серіалу та розповідає про пригоди двох героїв - благородного, але простого лицаря Сер Дункана Високого та його зброєносця, хлопчика на ім’я Егг.

Перший сезон матиме назву "The Hedge Knight" ("Мандрівний лицар") й охопить події першої з трьох новел циклу. Над адаптацією працюють Джордж Мартін і Іра Паркер.

Серед інших продюсерів - Райан Кондал (шоуранер "Дому Дракона"), Вінс Джерардис і Сара Бредшоу. Шоу є частиною масштабного розширення франшизи "Гри престолів" на HBO.

